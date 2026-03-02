Antena3
En tierra lejana | 2 de marzo

“Toda tu familia ha sido derrotada por una mujer”: Alya revienta a Cihan desde el calabozo

La tensión entre Cihan y Alya ha alcanzado un punto de no retorno. Entre las rejas del calabozo, el jefe de los Albora ha visitado a su cuñada para forzarla a claudicar. Pero Alya, lejos de hacerlo, le ha plantado cara a pesar de estar privada de libertad.

Alya

Alya revienta a Cihan desde el calabozo.

Cihan ha estallado contra el abogado de Alya. Convencido de que Bahadir es un traidor compinchado con Demir Baybars, le ha exigido a la joven que lo despida de inmediato. "Ese incompetente está colaborando con Demir, él llamó a los periodistas", ha dicho.

Sin embargo, ella no ha cedido y le ha recordado que la única razón por la que está allí es por su culpa: "Retira la denuncia y me iré con mi hijo, así se acaba el problema". Pero la verdadera bomba ha llegado cuando Cihan ha confesado sus intenciones: "Te tengo encerrada para que no escapes, para que nos casemos". Para el jefe del clan, el matrimonio es la única salida de ese calabozo.

Desbordada por el cinismo de Cihan, Alya ha terminado pidiendo al agente que se lo lleve de allí. A pesar de que él ha intentado mostrarse "atento" preguntándole si tenía hambre o si necesitaba comida, ella solo ha respondido con gritos de "¡Fuera!". La joven se ha quedado sola en su celda, sabiendo que se enfrenta a un juicio y a una familia que no piensa dejarla escapar si no es vestida de novia.

Alya

¡Crueldad total!: Sadakat expulsa a Alya de la mansión y se queda con su hijo

En tierra lejana

Alya

