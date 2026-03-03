Sadakat lleva a su nieto a ver a Alya esposada y se justifica ante Cihan: “Tiene que aprender a soportar el dolor”

Cihan ha evitado una imagen que habría marcado al niño de por vida. Al ver a su madre y al pequeño en los juzgados, el jefe de los Albora ha reaccionado de inmediato ordenando que se lleven al niño de vuelta a la mansión.

Gracias a la rápida intervención de Cihan, Alya no ha tenido que pasar por la humillación de ser vista por su hijo como una criminal, aunque Sadakat no ha dudado en lanzarle un dardo envenenado: "Si no quieres humillarte, obedece a Cihan".

Ya a solas, Cihan ha estallado contra la matriarca por su falta de escrúpulos. "¿Cómo puedes hacer algo así?", le ha recriminado, recordándole que el niño solo tiene cinco años. Pero Sadakat, lejos de arrepentirse, ha defendido su postura con una dureza que pone los pelos de punta: "Él también aprenderá; tú pisaste tu primer campo de minas a su edad". Para ella, el niño debe endurecerse si va a crecer en las tierras del clan Albora, y ver a su madre sufrir es solo una lección más.

Sadakat ha confesado que trajo al niño para que Alya, al verlo, entrase en razón y aceptase la boda por miedo a lo que pudiera pasarle al pequeño. Ante esta confesión, Cihan le ha exigido a su madre que deje de interferir en sus asuntos y que deje de hacer sufrir a Alya cada minuto.

"Es una mujer egoísta", ha sentenciado Sadakat, a lo que Cihan ha respondido con la verdad: "Si fuera egoísta, habría abandonado a su hijo hace mucho". ¡La brecha entre Cihan y su madre es cada vez más profunda!