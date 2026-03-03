Antena3
Así es Germán, el personaje de Carlos Sholz en Entre tierras: "Tiene unas intenciones muy interesantes"

El actor se incorpora a la nueva temporada que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a un personaje misterioso lleno de incógnitas.

Carlos Scholz en Entre tierras

Celia Gil | Ximena Rodero
La nueva temporada de Entre tierras llega el 15 de marzo a atresplayer. Carlos Scholz interpreta a Germán, un personaje que llega a Atienza desde Almería, gracias a que María y Claudia buscan jornaleros para sus tierras: “Me está gustando mucho interpretar a este personaje que es nuevo esta temporada. Es misterioso, llega a un sitio en el que ya está todo hecho”, explica el actor sobre su incorporación a la ficción.

Germán aterriza en un entorno con sus propias reglas, conflictos y dueños. Su presencia no pasa desapercibida y sus verdaderas intenciones no estarán claras desde el principio: “Este personaje tiene unas intenciones bastante interesantes como actor, y creo que al espectador le va a interesar porque nunca se sabe qué es lo que está intentando conseguir”, adelanta Scholz.

Germán será una pieza importante dentro de la trama, alguien que observa, aprende y actúa cuando menos se espera.

Para preparar el papel, el actor se ha implicado también en el aprendizaje del entorno rural en el que se desarrolla la historia: “Estuvimos ensayando, estuvimos con los directores aprendiendo cómo se embotella, cómo se hace el aceite… aparte de hacer un personaje estoy aprendiendo de la vida”.

Si algo tiene claro Carlos Scholz sobre su personaje es que Germán es un superviviente. ¡No te lo puedes perder! El 15 de marzo estreno de la nueva temporada en atresplayer.

Carlos Scholz en Entre tierras

Así es Germán, el personaje de Carlos Sholz en Entre tierras: "Tiene unas intenciones muy interesantes"

