“Alya se casará conmigo”: la bomba de Cihan que deja a Mine en shock en el hospital

Mine no ha podido contener sus celos al ver a Alya junto a Cihan. "¿No la habías denunciado? ¿Qué hace ella aquí?", le ha reclamado a solas, sin entender por qué el hombre al que ama ha decidido proteger a la mujer que le disparó.

La mujer, dolida por el silencio de Cihan, le ha recordado que su relación parece limitarse a los encuentros íntimos: "Nunca hablamos, solo hacemos el amor". Entonces, Cihan ha dejado claro que, a pesar de la denuncia y los disparos, Alya sigue siendo parte de la familia Albora. Pero la sorpresa ha llegado cuando ha soltado la noticia bomba: "Alya se casará conmigo".

Cihan ha admitido que no era el plan que él quería, pero que las circunstancias lo han obligado a tomar esa decisión para retenerla. Mine se ha quedado de piedra, viendo cómo sus esperanzas de futuro con el jefe del clan se desvanecían en un segundo.

Ante el estado de shock de su amante, Cihan ha intentado suavizar el golpe prometiéndole que hablarán con detalle esa misma noche en casa. Sin embargo, el daño ya está hecho.