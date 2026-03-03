“¿Por quién pides perdón?”: Alya rechaza las disculpas de Cihan y le planta cara

Alya ha roto a llorar por la impotencia de verse atrapada. Con el corazón en un puño tras saber que su hijo casi la ve esposada, le ha recriminado a Cihan la crueldad de su familia. Él, en un gesto inesperado, ha intentado pedir disculpas, pero sus palabras solo han enfadado más a Alya.

"¿Por qué me pides perdón? ¿Es por Boran, por tu madre o por ti?", le ha gritado fuera de sí. Para ella, ese "lo siento" no vale nada mientras sigan juzgándola por un delito que no cometió y mantengan sobre ella una medida cautelar que le impide huir con su hijo.

Alya ha conseguido ver más allá de la armadura del jefe del clan y le ha asestado el golpe más duro: la compasión. "¿Nunca has experimentado el amor? ¿Nadie te ha abrazado o besado?", le ha preguntado.

Para Alya, él no es un monstruo al que temer, sino un hombre digno de lástima que no conoce el calor humano porque su madre, Sadakat, nunca se lo dio. "Ya no puedo ni enfadarme contigo, me das mucha pena", ha dicho antes de volver al coche. Aunque ha insistido en que casarse con él es la única forma de salvarla de la cárcel, las palabras de Alya han calado hondo.