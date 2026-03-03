Antena3
“¿Por quién pides perdón?”: Alya rechaza las disculpas de Cihan y le planta cara

El viaje de vuelta a la mansión Albora se ha convertido en una pesadilla para Alya. Incapaz de procesar que su propia familia política haya intentado usar a su hijo como cebo, la joven ha obligado a Cihan a parar el coche en mitad de la nada. Allí, bajo el sol, ha estallado.

Alya

Alya rechaza las disculpas de Cihan y le planta cara.

Alya ha roto a llorar por la impotencia de verse atrapada. Con el corazón en un puño tras saber que su hijo casi la ve esposada, le ha recriminado a Cihan la crueldad de su familia. Él, en un gesto inesperado, ha intentado pedir disculpas, pero sus palabras solo han enfadado más a Alya.

"¿Por qué me pides perdón? ¿Es por Boran, por tu madre o por ti?", le ha gritado fuera de sí. Para ella, ese "lo siento" no vale nada mientras sigan juzgándola por un delito que no cometió y mantengan sobre ella una medida cautelar que le impide huir con su hijo.

Alya ha conseguido ver más allá de la armadura del jefe del clan y le ha asestado el golpe más duro: la compasión. "¿Nunca has experimentado el amor? ¿Nadie te ha abrazado o besado?", le ha preguntado.

Para Alya, él no es un monstruo al que temer, sino un hombre digno de lástima que no conoce el calor humano porque su madre, Sadakat, nunca se lo dio. "Ya no puedo ni enfadarme contigo, me das mucha pena", ha dicho antes de volver al coche. Aunque ha insistido en que casarse con él es la única forma de salvarla de la cárcel, las palabras de Alya han calado hondo.

Ecmel

“Eres un débil e incompetente”: el brutal ataque de Ecmel a Cihan desde la cárcel

Sadakat

Sadakat lleva a su nieto a ver a Alya esposada y se justifica ante Cihan: “Tiene que aprender a soportar el dolor”

Alya

“Toda tu familia ha sido derrotada por una mujer”: Alya revienta a Cihan desde el calabozo

Nare
En tierra lejana | 2 de marzo

“Fue por tu cobardía”: Nare le echa en cara a Sahin que no huyera con ella cuando pudo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna la verdad sobre la noche en la que murió don Pedro
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna la verdad sobre la noche en la que murió don Pedro

El patriarca le comtará a la amdre de Joauqín y Luis un gran secreto que llevaba mucho tiempo ocultando.

Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio
Resumen

Capítulo 509 de Sueños de libertad; 2 de marzo: Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

El patriarca de los De la Reina también ha agradecido a Digna su apoyo para su próxima aventura empresarial.

Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero

Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero: “Es el precio que tienes que pagar por estar con la otra”

Pablo y Nieves protagonizan una fuerte discusión

“Estoy harto de tus quejas”: Nieves y Pablo protagonizan una fuerte discusión llena de reproches

Marta está dispuesta a luchar por su relación con Cloe

Marta está dispuesta a luchar por su relación con Cloe, aunque Pelayo tendrá que estar más presente para no levantar sospechas

