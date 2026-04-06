Capítulo 80

La mansión Korhan, en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Entre las dudas de Esme y la alegría de Seyran y Suna al saber que tendrán un hermano, la familia vive su momento más surrealista. ¿Será este bebé el milagro que cambie a Kazim para siempre?

La mansión Korhan en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Publicidad

Kazim, más eufórico que nunca, ha hincado la rodilla frente a una Esme que no sabía dónde meterse. "¿Quieres casarte otra vez conmigo?", le ha preguntado ante la mirada atónita de todos.

Pero la verdadera bomba ha llegado cuando Esme ha intentado decirle que no: "¿Y qué hay de nuestro bebé? ¿Va a crecer sin un padre?". El grito de Kazim ha retumbado en toda la mansión: "¡Voy a ser padre! ¡Que lo oigan todos!", presumiendo incluso delante de un Orhan Korhan que no daba crédito a lo que oía.

Seyran y Suna, alucinadas con la noticia de que van a tener un hermano, han corrido a apoyar a su madre, pero también a protegerla. "No te sientas presionada, mamá. Decidas lo que decidas estaremos contigo", le ha dicho Seyran mientras su tía le advertía a Kazim que, a la mínima que se porte mal, Esme se marchará con el bebé para siempre.

Tras unos minutos de tensión máxima y con las piernas temblándole, Esme ha dicho que sí. "¡Una oportunidad!", ha respondido, aceptando casarse de nuevo. Kazim, loco de alegría, ha empezado a repartir besos y agradecimientos, sintiéndose el rey del mundo.

¿Será este bebé el milagro que cambie a Kazim o una nueva cadena que ate a Esme a su pasado? Lo que está claro es que la llegada de un nuevo heredero Sanli ha puesto la mansión Korhan patas arriba justo cuando más necesitaban una alegría.

La mansión Korhan en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

La mansión Korhan, en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Capítulo 80

Capítulo 80

Capítulo 80

Publicidad