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Capítulo 553 de Sueños de libertad; 5 de mayo: El violento enfrentamiento entre Rodrigo y Andrés termina de la peor manera

El De la Reina y el militar protagonizna una fuerte pelea por el amor de Valentina.

Capítulo 553 de Sueños de libertad; 5 de mayo: El violento enfrentamiento entre Rodrigo y Andrés termina de la peor manera

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…Ha pasado de todo.

Valentina se ha ido a la casa grande para estar más protegida ante Rodrigo que no para de acosarla. En la casa, todos la han acogido de la mil maravillas y ella no puede estar más avusto.

Por otro lado, Carmen está al límite y poco a poco ve como su matrimonio se va desmoronando. La joven, superada por todo esto, se ha desahogado con David, su ex, y le ha contado cómo se siente. Después le ha dado un abrazo a David y...¡su marido lo ha visto todo!

Mientras, Paula le ha confesado a Manuela que sigue muy enamorada de Tasio y que nunca se había enamorado así en su vida.

Por su parte, Álvaro y Gorito han utilmado todos los detalles para lo que será el gran robo en los caminoes de la fábrica.

Pablo ha tenido una gran idea para mantener vivo el elgado de la familia que es vender lo perfumes que sean más rentables, pero a Gabriel no le ha gustado nada.

Y Rodrigo y Andrés ha protegonizado una brutal pelea que ha acabado de la peor manera. Rodrigo ha fallecido tras un disparo de la Guardia Civil y Andrés ha resultado gravemente herido. ¿Se pondrá bien?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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