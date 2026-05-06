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La escritora junto a la actriz

La confesión de Adriana Torrebejano a Megan Maxwell: “Sonia me ha ayudado a quererme más a mí misma”

La escritora de ¿A qué estás esperando? tiene una distendida charla con la protagonista de la serie. Descubre lo que le ha contado Megan Maxwell a Adriana Torrebejano.

Megan Maxwell y Adriana Torrebejano

La confesión de Adriana Torrebejano a Megan Maxwell: “Sonia me ha ayudado a quererme más a mí misma”

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Carmen Pardo | Carmen Marar
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“Admiraba a Sonia por su fortaleza para enfrentarse a todo lo que se proponía” ha empezado a leer la actriz. Adriana Torrebejano ha confesado que lo que más le gusta de la escritora son “todas las palabras bonitas que le regala a Sonia sobre su carácter, sobre que nada la detiene”.

Megan Maxwell ha asegurado que creo al personaje pensando en “una mujer fuerte, que sabe lo que tiene y todo lo que ha perdido”. La actriz ha bromeado sobre cómo habla la escritora de Sonia, “tenía que haberme preparado el personaje con ella” ha dicho entre risas Adriana Torrebejano.

La protagonista ha asegurado que “quiero a Sonia muchísimo”, Torrebejano ha explicado que interpretar a Sonia la ha ayudado a quererse más a sí misma.

Para Megan Maxwell este personaje lo creo pensando en lo importante que es que las mujeres “se sientan dueñas de su cuerpo, estén en el momento que estén” ha dicho la escritora de ¿A qué estás esperando?

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