“¡Me debes toda mi vida!”: Abidin estalla contra Halis y el patriarca responde con un bofetón

Sin rastro del respeto que le profesó durante años, Abidin ha dejado claro que el dinero del patriarca no puede borrar su rastro de sangre. "No tienes suficiente experiencia para saber que no puedes comprarme, Halis Korhan", ha dicho.

El joven le ha reprochado haberle robado su infancia y a sus padres, preguntándole cómo era capaz de dormir tranquilo cada noche al verle servir en la mansión: "¿Nunca has tenido remordimientos?".

La tensión ha llegado al límite cuando Abidin le ha echado en cara que lo mantuviera como un simple sirviente por miedo a que llegara a ser algo más. "¡Me debes toda mi vida!", ha gritado fuera de sí, asegurando que ni siquiera la muerte del patriarca bastaría para pagar su deuda.

Ante un Halis que intentaba imponer su autoridad levantándose del sofá, Abidin no se ha callado nada: "A mis ojos no eres un señor. Ni siquiera eres humano". La respuesta de Halis Korhan no se ha hecho esperar: un bofetón que ha resonado en toda la mansión. "Aprende a hablar con educación y apártate de mi vista", le ha ordenado el patriarca antes de echarlo de la habitación.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Abidin se ha marchado con una advertencia que ha dejado a Halis temblando: "Esto no termina aquí, tío". ¿Es este el comienzo del fin del reinado de los Korhan a manos de su propio sobrino?