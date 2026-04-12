La verdad sobre el asesinato de los padres de Abidin que aterroriza a los Korhan

Ferit ha descubierto con horror que Latif fue quien dio la orden de acabar con el hermano de Halis y su mujer. Aunque el abuelo solo quería darles un susto, el mayordomo se tomó la justicia por su mano: "No le dijo que rompiera los frenos y los matara", ha comentado Orhan, sintiéndose aliviado al saber que su padre no es un asesino.

Sin embargo, la frialdad de Latif al dejar al pequeño Abidin en un orfanato por orden del abuelo ha dejado a todos con el alma en vilo. La tensión ha subido cuando Ifakat, con su negatividad, ha advertido del peligro que se les viene encima. Para ella, Abidin no se conformará con una disculpa: "Se pondrá agresivo, querrá recuperar todo lo que perdió y meterá sus narices en nuestros negocios", ha dicho.

A pesar de los miedos de su tía, Ferit se ha puesto firme y ha exigido que se le cuente toda la verdad al joven de inmediato para evitar mayores problemas. Orhan e Ifakat han aceptado a regañadientes la petición de Ferit ¿Cómo reaccionará Abidin al saber la verdad?