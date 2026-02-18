"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

El universo ha querido volver a poner a Evren en el camino de Bahar. La madre de Umay y Uras ha vuelto a ver al doctor en la foto de una paciente que le prestó su teléfono para llamar a su marido y eso la ha dejado pensativa.

En una pausa en su turno, Bahar ha ido a ver a Rengin para enseñarle la foto que había visto. “No creo en las casualidades, pero esto parece un acontecimiento divino, ¿no te parece?”, le dice la ginecóloga asombrada a su amiga.

Bahar se siente confundida y perdida después de ver esa imagen y se replantea si realmente Evren dejó el país hace un par de meses como a todos les ha hecho creer. ¿Tendrá razón la médica? ¿Intentará dar Bahar con el paradero de Evren?