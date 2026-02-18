Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 17 de febrero

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

La médica ha descubierto que el doctor pudo no haberse ido nunca de Turquía gracias a verlo en el móvil de una mujer que está a punto de operarse.

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El universo ha querido volver a poner a Evren en el camino de Bahar. La madre de Umay y Uras ha vuelto a ver al doctor en la foto de una paciente que le prestó su teléfono para llamar a su marido y eso la ha dejado pensativa.

En una pausa en su turno, Bahar ha ido a ver a Rengin para enseñarle la foto que había visto. “No creo en las casualidades, pero esto parece un acontecimiento divino, ¿no te parece?”, le dice la ginecóloga asombrada a su amiga.

Bahar se siente confundida y perdida después de ver esa imagen y se replantea si realmente Evren dejó el país hace un par de meses como a todos les ha hecho creer. ¿Tendrá razón la médica? ¿Intentará dar Bahar con el paradero de Evren?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió
En tierra lejana | 17 de febrero

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada
En tierra lejana | 17 de febrero

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"
En tierra lejana | 17 de febrero

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"

Cihan está decidido a ganarse la confianza del pequeño Cihan Deniz, y para ello no ha dudado en saltarse las normas de Alya.

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas
En tierra lejana | 17 de febrero

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

La estancia en Mardin está cambiando al pequeño mucho más rápido de lo que Alya esperaba. Lo que para ella es una cárcel de armas y secretos, para su hijo se ha convertido en un "castillo" lleno de nuevos tíos y una abuela que no piensa dejarle marchar.

Cihan destroza a Mine con suCihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

María León

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

Publicidad