Umay, muy ilusionada con marcharse a estudiar a Italia… ¿se atreverá a contárselo a Bahar?

Umay tiene claro que su gran pasión es la pintura y por eso sueña con irse a Italia a estudiar en un centro especializado y poder dedicarse profesionalmente en un futuro a lo que tan feliz le hace.

La hija de Bahar comparte con Parla su ilusión porque la acepten en la escuela italiana a la que quiere ir, pero le confiesa que le da miedo contárselo a su madre por miedo a que no le deje abandonar el país.

Umay también intenta convencer a Parla de que se presente con ella, pero la joven tiene claro que, en estos momentos, su prioridad es pasar tiempo con su madre, ya que, a pesar de haber superado la operación, su estado de salud sigue siendo delicado.

Eso sí, Parla le asegura que intentará ir a verla si finalmente se marcha a estudiar a Italia, aunque no tiene ninguna duda de que en Italia sabrán valorar el talento de Umay. ¿Cómo reaccionará Bahar cuando descubra los planes de su hija?