Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 17 de febrero

Umay, muy ilusionada con marcharse a estudiar a Italia… ¿se atreverá a contárselo a Bahar?

La joven está deseando poder mudarse para estudiar lo que le gusta, pero teme la reacción de su madre si finalmente puede marcharse.

Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Umay tiene claro que su gran pasión es la pintura y por eso sueña con irse a Italia a estudiar en un centro especializado y poder dedicarse profesionalmente en un futuro a lo que tan feliz le hace.

La hija de Bahar comparte con Parla su ilusión porque la acepten en la escuela italiana a la que quiere ir, pero le confiesa que le da miedo contárselo a su madre por miedo a que no le deje abandonar el país.

Umay también intenta convencer a Parla de que se presente con ella, pero la joven tiene claro que, en estos momentos, su prioridad es pasar tiempo con su madre, ya que, a pesar de haber superado la operación, su estado de salud sigue siendo delicado.

Eso sí, Parla le asegura que intentará ir a verla si finalmente se marcha a estudiar a Italia, aunque no tiene ninguna duda de que en Italia sabrán valorar el talento de Umay. ¿Cómo reaccionará Bahar cuando descubra los planes de su hija?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

Umay, muy ilusionada con marcharse a estudiar a Italia… ¿se atreverá a contárselo a Bahar?

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo
En tierra lejana | 17 de febrero

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió
En tierra lejana | 17 de febrero

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada
En tierra lejana | 17 de febrero

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

Lo que parecía una vía de escape hacia la libertad se ha convertido en la peor de las pesadillas para Alya. La promesa de Izzet de ayudarla a huir a Toronto con su hijo ha resultado ser una trampa.

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"
En tierra lejana | 17 de febrero

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"

Cihan está decidido a ganarse la confianza del pequeño Cihan Deniz, y para ello no ha dudado en saltarse las normas de Alya.

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

Cihan destroza a Mine con suCihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

Publicidad