Renacer 17 de febrero
Umay, muy ilusionada con marcharse a estudiar a Italia… ¿se atreverá a contárselo a Bahar?
La joven está deseando poder mudarse para estudiar lo que le gusta, pero teme la reacción de su madre si finalmente puede marcharse.
Publicidad
Umay tiene claro que su gran pasión es la pintura y por eso sueña con irse a Italia a estudiar en un centro especializado y poder dedicarse profesionalmente en un futuro a lo que tan feliz le hace.
La hija de Bahar comparte con Parla su ilusión porque la acepten en la escuela italiana a la que quiere ir, pero le confiesa que le da miedo contárselo a su madre por miedo a que no le deje abandonar el país.
Umay también intenta convencer a Parla de que se presente con ella, pero la joven tiene claro que, en estos momentos, su prioridad es pasar tiempo con su madre, ya que, a pesar de haber superado la operación, su estado de salud sigue siendo delicado.
Eso sí, Parla le asegura que intentará ir a verla si finalmente se marcha a estudiar a Italia, aunque no tiene ninguna duda de que en Italia sabrán valorar el talento de Umay. ¿Cómo reaccionará Bahar cuando descubra los planes de su hija?
Publicidad