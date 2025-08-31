Avance
Seyran lo cuenta todo en televisión y hunde a los Korhan esta noche en Una nueva vida
Los secretos más oscuros salen a la luz. Esta noche, Seyran confiesa en televisión lo que calló durante años y destroza a los Korhan con sus palabras. A las 22.00 horas, capitulazo imperdible en Antena 3.
Seyran da esta noche una entrevista que lo cambia todo. En un programa de televisión, confiesa que su propio padre la obligó a casarse con Ferit y airea los trapos sucios de los Korhan. Sus palabras son demoledoras y dejan a todos sin aliento.
Mientras tanto, Ferit presenta su nueva joya de la marca de Halis Korhan. El evento comienza con altas expectativas y mucho glamour, pero se cancela en cuestión de minutos: la entrevista de Seyran aparece en todas las pantallas y acapara la atención del país entero.
Los Korhan, sus amigos y toda la familia no pueden creer lo que escuchan. Las acusaciones y las confesiones de Seyran marcan un antes y un después para todos.
Ferit intenta llegar a tiempo a la productora y evitar un escándalo mayor, pero no lo consigue. ¿Se acabó todo entre Ferit y Seyran después de esto? ¿Qué pasará ahora con la familia Korhan?
Una nueva vida, esta noche a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.
