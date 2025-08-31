Antena 3 LogoAntena3
Avance

Seyran lo cuenta todo en televisión y hunde a los Korhan esta noche en Una nueva vida

Los secretos más oscuros salen a la luz. Esta noche, Seyran confiesa en televisión lo que calló durante años y destroza a los Korhan con sus palabras. A las 22.00 horas, capitulazo imperdible en Antena 3.

Halis

Seyran da esta noche una entrevista que lo cambia todo. En un programa de televisión, confiesa que su propio padre la obligó a casarse con Ferit y airea los trapos sucios de los Korhan. Sus palabras son demoledoras y dejan a todos sin aliento.

Mientras tanto, Ferit presenta su nueva joya de la marca de Halis Korhan. El evento comienza con altas expectativas y mucho glamour, pero se cancela en cuestión de minutos: la entrevista de Seyran aparece en todas las pantallas y acapara la atención del país entero.

Los Korhan, sus amigos y toda la familia no pueden creer lo que escuchan. Las acusaciones y las confesiones de Seyran marcan un antes y un después para todos.

Ferit intenta llegar a tiempo a la productora y evitar un escándalo mayor, pero no lo consigue. ¿Se acabó todo entre Ferit y Seyran después de esto? ¿Qué pasará ahora con la familia Korhan?

Una nueva vida, esta noche a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

"Durante años me pegaste y me obligaste a callar": Seyran revela los abusos de Kazım y lo desenmascara ante todos

Series

