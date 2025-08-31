Seyran lo cuenta todo en televisión y hunde a los Korhan esta noche en Una nueva vida

Seyran da esta noche una entrevista que lo cambia todo. En un programa de televisión, confiesa que su propio padre la obligó a casarse con Ferit y airea los trapos sucios de los Korhan. Sus palabras son demoledoras y dejan a todos sin aliento.

Mientras tanto, Ferit presenta su nueva joya de la marca de Halis Korhan. El evento comienza con altas expectativas y mucho glamour, pero se cancela en cuestión de minutos: la entrevista de Seyran aparece en todas las pantallas y acapara la atención del país entero.

Los Korhan, sus amigos y toda la familia no pueden creer lo que escuchan. Las acusaciones y las confesiones de Seyran marcan un antes y un después para todos.

Ferit intenta llegar a tiempo a la productora y evitar un escándalo mayor, pero no lo consigue. ¿Se acabó todo entre Ferit y Seyran después de esto? ¿Qué pasará ahora con la familia Korhan?

