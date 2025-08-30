¿El romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson es un montaje? Fuentes responden tras las acusaciones de truco publicitario

Pamela Anderson y Liam Neeson han protagonizado uno de los romances del verano en Hollywood después de confirmar su relación durante la promoción de Agárralo como puedas, donde las cámaras fueron testigos de su química y complicidad.

Una noticia inesperada que llenó de ilusión a sus fans ya que el actor de 73 años llevaba soltero desde la muerte de su esposa, Natasha Richardson, en 2009, mientras que la actriz de 58 años no estaba tenido suerte en el amor estos últimos años.

Sin embargo, en las últimas horas ha crecido el rumor de que esta incipiente historia de amor podría haber sido planificada y una farsa con el fin de atraer atención a su película y recaudar más dinero.

Según comentaron fuentes a TMZ, fue todo una estrategia publicitaria y estuvo "preparado por sus equipo de relaciones públicas".

"Pamela y Liam ni siquiera se vieron desde el momento en el que terminaron su rodaje en junio de 2024 y hasta que se lanzó la gira de prensa más de un año después, en julio de 2025", han sostenido.

Pamela Anderson y Liam Neeson en Agárralo como puedas | Paramount Pictures

Tras estas acusaciones, fuentes cercanas a la producción de la película que ambos protagonizan han negado que haya sido un montaje, calificando de "ridículo" los rumores. "Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se lo pasan genial. Ninguno necesita publicidad", han asegurado a People.

"Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos organice algo así", señaló otra.