Pelayo será gobernador civil de Toledo: “En un mes estaré tomando posesión del cargo”

Pelayo ha comunicado una gran noticia a Damián: será el nuevo gobernador civil de Toledo. “Es un hecho”, ha dicho con entusiasmo. Damián ha brindado por el nombramiento, aunque ambos han compartido su inquietud por los rumores que circulan sobre la fábrica.

Además, Pelayo se ha mostrado especialmente preocupado por Marta, que aún no conoce la noticia. “Sigue abatida por la marcha de Fina”, ha explicado. Damián ha intentado tranquilizarle, asegurando que todo volverá a la normalidad cuando Fina reaparezca.