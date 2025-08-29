Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 382

Pelayo será gobernador civil de Toledo: “En un mes estaré tomando posesión del cargo”

El ascenso político de Pelayo es oficial, aunque la preocupación por los rumores sobre la empresa no es del agrado de Miguel Ángel.

Hannah Cordero
Publicado:

Pelayo ha comunicado una gran noticia a Damián: será el nuevo gobernador civil de Toledo. “Es un hecho”, ha dicho con entusiasmo. Damián ha brindado por el nombramiento, aunque ambos han compartido su inquietud por los rumores que circulan sobre la fábrica.

Además, Pelayo se ha mostrado especialmente preocupado por Marta, que aún no conoce la noticia. “Sigue abatida por la marcha de Fina”, ha explicado. Damián ha intentado tranquilizarle, asegurando que todo volverá a la normalidad cuando Fina reaparezca.

