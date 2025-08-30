Bruce Willis es ingresado en una residencia: "Es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar"

El entorno del actor ha confirmado que, debido al deterioro paulatino de su estado físico y cognitivo, y es que debido a un empeoramiento repentino, su familia ha decidido que sea ingresado en una residencia para ancianos especializada. En unas declaraciones que dio la propia esposa del actor, aseguró que la situación le había "obligado a elegir un nuevo hogar más adecuado y más seguro".

Bruce Willis fue diagnosticado de una demencia frontotemporal, aunque de primeras no parecía algo claro. Desde ese momento se ha encontrado muy cuidado y arropado por su entorno familiar. Tanto su exmujer, Demi Moore, como las tres hijas formaron una única unidad familiar junto a él y su actual esposa, Emma Heming, y sus otras dos hijas.

Su lucha contra la demencia

Ha sido su actual esposa, Emma, la que se ha encargado hasta ahora de estar pendiente de él y de observar la evolución de la enfermedad de Willis. Según se ha podido saber durante estos tres años, el actor ha vivido la mayor parte del tiempo en su casa, en un "entorno tranquilo y estable", sin estímulos que pudiesen confundirle o agobiarle.

El papel que ha jugado su actual mujer ha sido clave, ya que ha actuado como su cuidadora. Para muchos, Emma ha dado visibilidad al rol de cuidadora y a la necesidad de hablar de la demencia sin estigmas. Y es que a través de sus perfiles en redes sociales con diferentes comunicados ha insistido en la importancia de la paciencia y el amor para conseguir que el paciente tenga una vida más agradable, a pesar de su fragilidad.

Sin embargo, su empeoramiento en las últimas semanas ha provocado que la familia haya tomado esta decisión. Para ellos, lo mejor es que el actor esté en un lugar "más adecuado y seguro" para el devenir de su enfermedad. Es por ello que Bruce Willis ingresará en una residencia para ancianos especializada en este tipo de enfermedades.

Esta decisión también se tomó pensando en el bienestar de sus dos hijas pequeñas. "Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora", le dijo a la presentadora Diane Sawyer. "Pero sabía que Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un entorno que satisficiera sus necesidades, no las suyas", añadía.

Aunque Bruce Willis vive ahora en un entorno especial, la esposa asegura que sus hijas le visitan con regularidad. "Su nuevo hogar está lleno de amor, calidez, atención y risas". "Cuando estamos con él, su rostro se ilumina, nos toma de la mano, le besamos, le abrazamos, responde a nuestros gestos, y eso es todo lo que necesito", concluía.

Demencia frontotemporal

En la demencia frontotemporal, los cambios de comportamiento suelen ser el primer signo que se percibe en la enfermedad. En comparación con el Alzheimer, que afecta a casi 40 ​​millones de personas en todo el mundo y en España a unos 800.000, los primeros signos suelen ser pérdida de memoria o confusión con el tiempo o el espacio.

Los sanitarios explican que no suele ser mortal por sí sola, pero debilita el organismo y aumenta el riesgo de infecciones potencialmente mortales u otras complicaciones. Esto puede incluir problemas para tragar, comer y beber. Por el momento no existe cura para la enfermedad, aunque algunos medicamentos y terapias pueden ayudar a retardar la progresión de los síntomas.

