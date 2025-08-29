Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 382 de Sueños de libertad; 29 de agosto: Digna rompe con Pedro tras conocer toda la verdad

La matriarca Merino considera que no hay marcha atrás después de todas las mentiras de Pedro.

Hannah Cordero
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Digna, después de descubrir la manipulación que Pedro ejerció sobre Joaquín, ha decidido abandonar a su marido. La confesión de Pedro sobre su enfermedad terminal no ha bastado para frenar a la matriarca, quien prioriza ahora a sus hijos.

Por otro lado, Carmen ha confesado a Claudia que Marta mintió sobre el paradero de Fina, alimentando las sospechas sobre su desaparición. La tensión crece mientras el entorno sigue sin respuestas.

En el ámbito empresarial, Gabriel y Andrés han estrechado lazos frente al pulso legal que mantienen con los trabajadores afectados por la intoxicación.

Mientras tanto, Pelayo ha recibido oficialmente su nombramiento como gobernador civil de Toledo, aunque no ha podido compartirlo con Marta, todavía afectada por la ausencia de Fina.

Vuelve a ver el capítulo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer.

