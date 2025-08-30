Antena 3 LogoAntena3
La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?

Su inesperada huida ha dejado a Marta rota y enfrentándose a un vacío difícil de llenar.

Fina se ha marchado de repente, sin decir adiós, y con una nota de despedida que ha dejado muchas preguntas para Marta. ¿Por qué se ha marchado así?

La pareja de Mafin siempre fue un refugio para ambas, un lazo que las unía en los momentos más complicados. Ahora, sin Fina a su lado, Marta se siente perdida y rota, como si una parte esencial de ella hubiera desaparecido. No entiende por qué Fina se fue ni qué la llevó a tomar esa decisión, y esa incertidumbre la llena de dolor.

Lo que Marta no sabe es que uno de sus mayores apoyos, Pelayo, está detrás de la amenaza a Fina y del chantaje por el que se ha tenido que ir de Toledo. ¿Logrará descubrir Marta que él está detrás de todo? ¿Llegará a la verdad?

Superar su separación

A pesar de no saber qué pasó realmente, Marta luchará por seguir adelante con ese vacío en el corazón. La ausencia de Fina pesa mucho, y aunque Marta todavía no sospecha nada, en el ambiente empiezan a surgir dudas. ¿Podrá algún día descubrir la verdad sobre su marcha? ¿Sabrá que todo es culpa de Pelayo?

Mientras tanto, Marta y Fina se seguirán amando en la distancia, pero para la De la Reina el futuro parece incierto.

¿Qué va a hacer Marta? ¿Se apoyará en los que más quiere? Carmen y Claudia serán grandes apoyos para la empresaria, que se centrará mucho en el trabajo para mantener la mente ocupada. También Damián será un apoyo para su hija, con quien ella se mostrará más vulnerable que nunca.

Marta Pelayo

¿Cómo evolucionará Marta? ¿Logrará superar este duro golpe?

No te pierdas todo lo que se viene en Sueños de libertad en los próximos capítulos.

