Parejas longevas

Ranking de los duelos históricos de Pasapalabra: Manu y Rosa llegan a lo más alto

El concurso ha tenido muchas parejas históricas, y en este artículo destacamos las cuatro que más tiempo nos han hecho vibrar.

Manu y Rosa

Julián López
A lo largo de todos estos años de Pasapalabra hemos tenido muchas parejas de concursantes que nos han conquistado el corazón. Duras rivalidades, con química delante y detrás de la pantalla y, sobre todo, que han marcado una etapa en el programa.

De entre todas las parejas podemos destacar cuatro de ellas, las más longevas, aquellas que nos han dejado pegados al sofá viendo Pasapalabra cada tarde, y que algunas de ellas tuvieron el final feliz del bote alcanzado. ¡Las repasamos!

Orestes Barbero vs Rafael Castaño

Orestes y Rafa nos hicieron disfrutar durante 197 programas de Pasapalabra. Burgalés y sevillano nos regalaron una rivalidad histórica que pudo haber ido a más, pero el destino quiso que Rafa Castaño ganase el bote de los récords: el más alto de la historia, con un total de 2.272.000 euros, en su primer turno acertando todas las letras del tirón... algo que, seguramente, no volvamos a ver jamás.

Rafa Castaño gana 2.272.000 euros en ‘El Rosco’, el mayor bote en la historia de ‘Pasapalabra’

Manu Pascual vs Rosa Rodríguez

La actual pareja de Pasapalabra acaba de igualar esos 197 duelos de Orestes y Rafa, y si la próxima Silla Azul no se complica, se establecerán como la pareja más longeva en la historia de Pasapalabra.

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Manu ha sido el sucesor de Óscar Díaz, el último ganador del bote, y su puesto lo ha defendido con uñas y dientes ante todos sus rivales. Por su parte, Rosa se ha convertido en la concursante con más programas a sus espaldas, una cifra que va agrandando cada tarde.

Moisés Laguardia vs Óscar Díaz

La rivalidad entre Moisés y Óscar era una de esas que también apuntaba a marcar un registro histórico. Y también es el ejemplo de perfecto de que todo puede pasar en Pasapalabra.

Quien estaba más cerca del bote era siempre Moisés. El riojano rozaba el premio en multitud de ocasiones. Óscar, por su parte, nunca se había quedado a una de ganar El Rosco. Y en el duelo número 157 se alineó todo para el madrileño: superó esa barrera y ganó un bote de 1.816.000 euros.

Óscar Díaz gana 1.816.000 euros en El Rosco, el tercer mayor bote de Pasapalabra

Orestes Barbero vs Jaime Conde

La primera pareja en llegar a los cien duelos. Y, de esta lista, el único que se ha visto cortado por la Silla Azul. Una fatídica tarde de Jaime, dos días después de convertirse en centenario, puso fin a su etapa en Pasapalabra cuando se había establecido como el mejor rival de Orestes.

Jaime Conde, eliminado de ‘Pasapalabra’ tras 102 programas: su despedida entre el cariño de Roberto Leal y las lágrimas de Orestes

El burgalés iba superando a sus rivales, pero en Jaime encontró un digno oponente que le puso las cosas muy complicadas en los 102 programas que jugaron juntos.

