Amenazas, dolorosas verdades e intentos de asesinato: la guerra entre César y Octavio alcanza el límite en La Encrucijada

Amanda comienza a sospechar que César tiene razón sobre las acusaciones a su padre. No te pierdas los dos próximos capítulos de La Encrucijada, ¡las cosas están que arden!

César Bravo, personaje de La Encrucijada

Julián López
Publicado:

César y Amanda han sufrido un accidente de tráfico, pero él sabe que no ha sido casualidad. Octavio mandó cortar los cables del freno del coche, y el destino quiso que cuando el accidente tuviese lugar, estuviese su hija dentro del vehículo.

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

César le ha dicho a Amanda por activa y por pasiva que Octavio quiere eliminarle, pero ella no podía creer que su padre fuese así. Esto le abre los ojos a la joven Oramas: “Quiero saber la verdad”, señala, decida a descubrir si es cierto todo lo que el mexicano le ha comentado sobre su padre.

Por su parte, Octavio quiere quitarse de encima a César cuanto antes, y no dudará en acabar el trabajo que él mismo empezó, aunque sea con sus propias manos. ¿Será capaz de traicionar sus principios?

No te pierdas, el próximo jueves a las 22.50 horas, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica
Avance capítulo 383 de Sueños de libertad: El beso de Cristina y Luis desata nuevas dudas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se lanzará y besará a Luis

La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?

La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?

Luces, cámara… ¡acción! Así fue el rodaje del accidente de César y Amanda en La Encrucijada

En los próximos capítulos de Renacer: un embarazo inesperado y un viaje al extranjero amenazan con separar a Bahar y Evren

Capítulo 382 de Sueños de libertad; 29 de agosto: Digna rompe con Pedro tras conocer toda la verdad
Capítulo 382 de Sueños de libertad; 29 de agosto: Digna rompe con Pedro tras conocer toda la verdad

La matriarca Merino considera que no hay marcha atrás después de todas las mentiras de Pedro.

Pelayo será gobernador civil de Toledo: "En un mes estaré tomando posesión del cargo"
Pelayo será gobernador civil de Toledo: “En un mes estaré tomando posesión del cargo”

El ascenso político de Pelayo es oficial, aunque la preocupación por los rumores sobre la empresa no es del agrado de Miguel Ángel.

Andrés y Gabriel cierran filas ante el conflicto legal: "Si no cede, iremos a juicio"

Andrés y Gabriel acercan sus posturas ante la situación de la empresa

Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: "No tiene ni idea de dónde está"

Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: "No tiene ni idea de dónde está"

Digna toma una decisión irreversible: "Esta tarde me iré de esta casa"

Digna toma una decisión irreversible y deja a Pedro: "Esta tarde me iré de esta casa"

