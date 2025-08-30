Amenazas, dolorosas verdades e intentos de asesinato: la guerra entre César y Octavio alcanza el límite en La Encrucijada

César y Amanda han sufrido un accidente de tráfico, pero él sabe que no ha sido casualidad. Octavio mandó cortar los cables del freno del coche, y el destino quiso que cuando el accidente tuviese lugar, estuviese su hija dentro del vehículo.

César le ha dicho a Amanda por activa y por pasiva que Octavio quiere eliminarle, pero ella no podía creer que su padre fuese así. Esto le abre los ojos a la joven Oramas: “Quiero saber la verdad”, señala, decida a descubrir si es cierto todo lo que el mexicano le ha comentado sobre su padre.

Por su parte, Octavio quiere quitarse de encima a César cuanto antes, y no dudará en acabar el trabajo que él mismo empezó, aunque sea con sus propias manos. ¿Será capaz de traicionar sus principios?

No te pierdas, el próximo jueves a las 22.50 horas, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.