“Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex”: Emparejados, el próximo sábado nueva temporada en Antena 3

El próximo sábado vuelve Emparejados, el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido en el que “todo sucede en pareja”.

Grandes invitados como Bertín Osborne, Manuel Díaz el Cordobés y Victoria de Marichalar, entre otros, se someterán a las pruebas que han preparado Joaquín y Susana.

Humor y confidencias, invitados y diversión, sorpresa y espectáculo... todo viene de dos en dos, como lo que desvelan sobre Victoria de Marichalar: “Se fue de viaje con su ex y solo lo sé yo, y ahora toda España”.

No te pierdas la nueva temporada de Emparejados, estreno el próximo sábado a las 22.00 horas en Antena 3. ¡Las risas están aseguradas con Joaquín y Susana!