Luces, cámara… ¡acción! Así fue el rodaje del accidente de César y Amanda en La Encrucijada

Descubre en exclusiva cómo se grabó una de las escenas más complicadas del último capítulo de la serie que está arrasando este verano.

César y Amanda han sufrido un grave accidente: Octavio Oramas cortó los frenos del coche del mexicano para acabar con él de una vez por todas. Lo que no se esperaba era que su hija estuviese también montada en ese mismo coche.

Pero… ¿cómo fue grabar esta escena tan complicada?

Si algo no podía faltar, eran los efectos especiales: se utilizó sangrefalsa en los ropajes y en el rostro de los actores. Además, maquillaje hizo un gran trabajo llenando las caras de los actores de arañazos, polvo, tierra.

Todos los ojos del rodaje estaban puestos en que los actores estuviesen a salvo, y salió todo… ¡incluso mucho mejor de lo planeado!

¿Quieres descubrir cómo fue todo el proceso? ¡Desliza y no te lo pierdas! Y disfruta de dos nuevos capítulos de La Encrucijada, el próximo jueves, a las 22:50, en Antena 3.

