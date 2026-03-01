Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23.00 horas

Amanda apunta a un nuevo sospechoso en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

La abogada sigue cualquier pista que pueda demostrar la inocencia de su hermana.

Perdiendo el juicio

Publicidad

Julián López
Publicado:

Amanda no va a parar hasta demostrar que Daniela es inocente de la muerte de su prometido. Cada pista es un hilo del que tirar, y se ha fijado en un detalle que podría darle la vuelta al caso.

“Hay un invitado de más”, señala Amanda, encontrando la razón por la que no le cuadraba la cifra con las fotos. Por eso, piensa que el fotógrafo pueda ser sospechoso, ¿habrá sido él quien orquestó todo?

El próximo jueves, a las 23.00 horas, un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio, la serie que sigue arrasando y creciendo en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Perdiendo el juicio

Amanda apunta a un nuevo sospechoso en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Ferit

¿Salvará Seyran a los Korhan?: el futuro de la empresa depende de su firma

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

Parla
La hija de Rengin

Parla, una joven que ha madurado y ha construido un vínculo fuerte con su madre

Avance En tierra lejana
Avance

La sentencia está dictada y no hay escapatoria para Alya: lunes y martes, en En tierra lejana

Julio Varela, Entre Tierras 2
Avance

"Muy pronto su finca será mía": estreno de la segunda temporada de Entre Tierras, el 15 de marzo en atresplayer

Megan Montaner encabeza el elenco de la ficción, que contará con Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

¿Quién sabe más sobre Sueños de libertad? Natalia Sánchez y Dani Tatay se enfrentan al test definitivo
¡No te lo pierdas!

¿Quién sabe más sobre Sueños de libertad? Natalia Sánchez y Dani Tatay se enfrentan al test definitivo

Los protagonistas de la serie más vista de la televisión se atreven a responder a las preguntas más divertidas de la ficción que triunfa en las tardes de Antena 3.

Maral

Maral, la residente que puso patas arriba la recta final de Renacer y que ha aprendido a base de errores

Suna y Abidin

A la tercera va la vencida: Suna y Abidin por fin sellan su gran historia de amor

Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario

Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario

Publicidad