Parla, una joven que ha madurado y ha construido un vínculo fuerte con su madre

La Parla que hemos visto al final de Renacer, poco tiene que ver con la que conocimos al inicio de esta historia. Este personaje ha evolucionado a base de descubrir verdades sobre su vida que desconocía.

Parla le cogió cierta manía a su madre por su aventura con Timur y como conocía a Umay, intentó por todos los medios que descubriese que su padre le estaba siendo infiel a su madre. La joven sentía que Rengin pensaba más en Timur que en ella.

Cuando Parla descubrió que Timur era su verdadero padre, su vida dio un giro de 180 grados. Al principio se negó a aceptar la realidad, pero, con el tiempo, intentó conocer más al doctor para empezar de cero con él.

Descubrir que Umay era su hermana también cambió su relación con ella. Las dos amigas ya habían pasado por varios altibajos por mentiras y desconfianzas, pero entre ellas había una conexión que no les permitía pasarse mucho tiempo enfadadas.

Rengin se sintió decepcionada con su hija cuando descubrió que no estaba estudiando medicina, pero también fue la primera en apoyarla después de la tragedia que les ocurrió a Umay y a ella al intentar evitar que publicasen unas fotos íntimas suyas.

La enfermedad de Rengin volvió a marcar un antes y un después entre madre e hija. Al principio, Parla le echó en cara a la ginecóloga que le ocultara lo que le pasara, pero luego sintió verdadero miedo a perderla.

Después de la operación de Rengin, Parla no se quiso separar de ella y aprovechó para disfrutar a su lado de todos los momentos que les quedaban por vivir juntas. ¡Menudos momentazos nos regalaron!