Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

"Muy pronto su finca será mía": estreno de la segunda temporada de Entre Tierras, el 15 de marzo en atresplayer

Megan Montaner encabeza el elenco de la ficción, que contará con Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Julio Varela, Entre Tierras 2

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La segunda temporada de Entre Tierras calienta motores antes de su estreno el próximo 15 de marzo en atresplayer con un pequeño adelanto que deja clara la magnitud del conflicto que está por llegar. La frase es contundente: “Muy pronto su finca será mía”. Con estas palabras, Julio Varela declara sus intenciones y anticipa la gran batalla que definirá esta nueva etapa.

Veinte años después de la muerte de Manuel, María ha logrado mantener en pie las tierras de los Cervantes y sacar adelante a sus hijos junto a Claudia. Pero la llegada del empresario al pueblo amenaza con romper el equilibrio que tanto esfuerzo le ha costado construir. La modernización del campo, la presión económica y los intereses externos pondrán a prueba su fortaleza una vez más.

Megan Montaner encabeza el elenco de la ficción, que contará con Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Una temporada cargada de tensión, enfrentamientos y decisiones límite, en la que la lucha por la herencia familiar será más intensa que nunca. El 15 de marzo, Entre Tierras regresa a atresplayer.

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Julio Varela, Entre Tierras 2

"Muy pronto su finca será mía": estreno de la segunda temporada de Entre Tierras, el 15 de marzo en atresplayer

¿Quién sabe más sobre Sueños de libertad? Natalia Sánchez y Dani Tatay se enfrentan al test definitivo

¿Quién sabe más sobre Sueños de libertad? Natalia Sánchez y Dani Tatay se enfrentan al test definitivo

Maral

Maral, la residente que puso patas arriba la recta final de Renacer y que ha aprendido a base de errores

Suna y Abidin
#Sunabi

A la tercera va la vencida: Suna y Abidin por fin sellan su gran historia de amor

Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario
Resumen

Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario

Gabriel, en shock al ver a Beatriz en su casa: ¡su primera mujer se ha ganado la confianza de Begoña!
Capítulo 508

Gabriel, en shock al ver a Beatriz en su casa: ¡su primera mujer se ha ganado la confianza de Begoña!

Con un nombre falso y tras ser atracada, Beatriz consigue entrar en casa de Begoña, aumentando en nerviosismo de Gabriel.

Aumenta el tonteo entre Paula y Tasio en sus clandestinas clases de ajedrez: “El rey está acorralado”
Capítulo 508

Aumenta el tonteo entre Paula y Tasio en sus clandestinas clases de ajedrez: “El rey está acorralado”

A pesar de las advertencias de Manuela, la joven no quiere renunciar a pasar momentos a solas con el hijo de Damián.

Beatriz se acerca a Begoña… ¡y un ladrón le roba el bolso!

Beatriz se acerca a Begoña… ¡y un ladrón le roba el bolso!

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: “Todos tenemos un mal día”

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: “Todos tenemos un mal día”

Seren

Seren, una mujer con carácter que se creció ante las adversidades

Publicidad