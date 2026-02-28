"Muy pronto su finca será mía": estreno de la segunda temporada de Entre Tierras, el 15 de marzo en atresplayer

La segunda temporada de Entre Tierras calienta motores antes de su estreno el próximo 15 de marzo en atresplayer con un pequeño adelanto que deja clara la magnitud del conflicto que está por llegar. La frase es contundente: “Muy pronto su finca será mía”. Con estas palabras, Julio Varela declara sus intenciones y anticipa la gran batalla que definirá esta nueva etapa.

Veinte años después de la muerte de Manuel, María ha logrado mantener en pie las tierras de los Cervantes y sacar adelante a sus hijos junto a Claudia. Pero la llegada del empresario al pueblo amenaza con romper el equilibrio que tanto esfuerzo le ha costado construir. La modernización del campo, la presión económica y los intereses externos pondrán a prueba su fortaleza una vez más.

Megan Montaner encabeza el elenco de la ficción, que contará con Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Una temporada cargada de tensión, enfrentamientos y decisiones límite, en la que la lucha por la herencia familiar será más intensa que nunca. El 15 de marzo, Entre Tierras regresa a atresplayer.