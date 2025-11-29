Gran elenco
La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"
Los protagonistas de la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega se han sincerado con nosotros en la alfombra roja de la premier.
Publicidad
¡Ya solo quedan horas para el gran estreno de Las hijas de la criada! Mañana podremos disfrutar del primer capítulo de la serie en atresplayer y el equipo no puede estar más emocionado por ello.
Durante la premier celebrada en los Cines Callao el jueves, les hemos preguntado a los protagonistas de esta historia cómo se sienten y qué esperan de este gran proyecto.
"Es el mayor regalo que me ha pasado nunca", nos confesaba Carlota Baró sobre el gran reto profesional que ha sido interpretar a Renata. Sin duda, su personaje está lleno de matices y es clave en esta historia.
Más Noticias
- Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo
- Acompañamos a Sonsoles Ónega a la premier de Las hijas de la criada: "Siento un doble vértigo"
- "Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno
Todos están convencidos de que los espectadores conectarán con Las hijas de la criada desde el primer momento. "Tiene todos elementos para que la gente se enganche", recalcaba Verónica Sánchez, Inés en la serie. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
Publicidad