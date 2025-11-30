Mejores momentos | Capítulo 1
Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata
Mientras los vecinos de Punta do Bico escuchan la homilía de Don Castor, Renata y Gustavo recuerdan sus fogosos encuentros.
Gustavo no ha podido controlar sus instintos y se ha dejado llevar con Renata. La criada del pazo de Espíritu Santo ha puesto a prueba su fidelidad y los dos han dado rienda a la pasión a pesar de estar casados.
Durante la homilía de Don Castor, a la cuál ha asistido gran parte de Punta do Bico, a Gustavo y a Renata le han venido a la mente sus tórridos y apasionados encuentros a espaldas de todos.
Al marido de Inés comienza a invadirle la culpa durante la misa. Él presume de un matrimonio idílico con su esposa y todavía no puede creerse que haya cometido el mismo error que su padre en su día.
Domingo, el marido de Renata, se da cuenta de que su mujer no le quita el ojo de encima a don Gustavo, mientras que Inés solo puede prestar atención a las palabras de Don Castor. ¿Descubrirá alguien su aventura?
