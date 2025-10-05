Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 56

Halis le da una dura lección a Orhan tras abandonarlo a su suerte: “Espero que la cárcel te convierta en un hombre”

El momento que Orhan más temía ha llegado. Halis ha acudido a la comisaría, pero no para salvarlo, sino para hundirlo.

En la comisaría, Orhan todavía pensaba que su apellido lo iba a salvar de todo. Pero esa seguridad se ha venido abajo en cuanto ha visto entrar a su padre. Halis no ha llegado para ayudar, sino para atacar, y sus primeras palabras han sido las más crueles que se podían imaginar.

Mirándolo con todo el desprecio del mundo, le ha soltado: “Maldito sea el día que naciste... Y ojalá hubieras muerto tú en lugar de tu hermano”. Sus palabras han dejado a Orhan completamente destrozado y a Ferit sin saber qué hacer.

Hundido y muerto de miedo, Orhan le ha rogado a su padre que no lo deje allí, que por favor lo ayude. Pero Halis no ha mostrado ni un poco de pena. Para rematar la humillación, le ha gritado: “No pude hacer un hombre de ti. Espero que la cárcel te convierta en un hombre”.

Ferit no ha podido hacer nada, solo mirar, sin poder creerlo, cómo su abuelo abandonaba a su padre a su suerte.

Ferit encuentra a Kazim inconsciente en el bosque y se enfrenta a hombres armados para salvarlo, ¿sobrevivirá?

