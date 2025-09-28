Antena 3 LogoAntena3
“Si Kazim muere, estoy acabado”: el miedo se apodera de Orhan esta noche en Una nueva vida

Orhan está entre la espada y la pared: tiene miedo de perderlo todo, de que la verdad salga a la luz y que su padre descubra lo que ha hecho. Esta noche, nuevo capitulazo de Una nueva vida en Antena 3.

Orhan

Desirée Castillo
Publicado:

El miedo puede con él. Escondido en los baños de un restaurante, Orhan ya no puede más. Tiembla, llora y tiene miedo de perderlo todo, de que la verdad salga a la luz y que su padre descubra lo que ha hecho. “Si Kazim muere, estoy acabado”, repite una y otra vez.

La situación se complica todavía más cuando los hombres a los que pagó para atacarlo comienzan a chantajearlo. Quieren más dinero a cambio de callarse. Y si no lo consiguen, están dispuestos a hablar.

İfakat entra y lo encuentra destrozado. Intenta calmarlo, pero la situación es demasiado grave. Sabe que el secreto puede explotar en cualquier momento. Mientras tanto, Ferit sigue buscando respuestas. No entiende qué hay detrás del encargo contra el padre de Seyran y cómo podrá ayudar a que su familia salga airosa de esto.

Todo puede pasar esta noche para los Korhan. Una nueva vida, a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

