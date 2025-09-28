“Si Kazim muere, estoy acabado”: el miedo se apodera de Orhan esta noche en Una nueva vida

El miedo puede con él. Escondido en los baños de un restaurante, Orhan ya no puede más. Tiembla, llora y tiene miedo de perderlo todo, de que la verdad salga a la luz y que su padre descubra lo que ha hecho. “Si Kazim muere, estoy acabado”, repite una y otra vez.

La situación se complica todavía más cuando los hombres a los que pagó para atacarlo comienzan a chantajearlo. Quieren más dinero a cambio de callarse. Y si no lo consiguen, están dispuestos a hablar.

İfakat entra y lo encuentra destrozado. Intenta calmarlo, pero la situación es demasiado grave. Sabe que el secreto puede explotar en cualquier momento. Mientras tanto, Ferit sigue buscando respuestas. No entiende qué hay detrás del encargo contra el padre de Seyran y cómo podrá ayudar a que su familia salga airosa de esto.

