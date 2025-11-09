¡Pacto con el diablo! Orhan acepta el trato de Ökkes para salir de prisión: "Haré todo lo que quieras"

El tío de Akin ha ido a ver a Orhan, no solo para liberarlo, sino para humillarlo. Le ha asegurado que él tiene más fuerza que Halis y que puede sacarlo de la cárcel o matarlo si lo desea.

El villano ha atacado directamente el punto más débil de Orhan: su relación con su padre. Le ha recordado que siempre ha sido un "títere de tu padre que te ignoraba, te humillaba, no te ha querido".

Luego, le ha ofrecido ser el padre que Halis nunca fue, pero a un precio muy alto: "Vivirás de ahora en adelante sabiendo que tu vida pende de mis labios. No habrá diferencia entre dentro y fuera". El trato es simple: Orhan debe traicionar a Halis Korhan y ocupar su lugar como jefe de la familia.

Roto por el abandono de su padre y la amenaza de muerte, Orhan ha aceptado convertirse en el traidor de los Korhan para salvar su vida: "Sácame de aquí. Haré todo lo que quieras. Lo que quieras, sólo dímelo". A cambio de su libertad, Orhan será el nuevo líder de la familia, pero responderá solo ante Ökkes.