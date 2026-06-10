Abidin rompe con Ferit y toma una decisión que amenaza el futuro de los Korhan

Tras descubrir toda la verdad sobre la historia de sus padres, Abidin busca respuestas junto a su madre. La conversación remueve viejas heridas y alimenta sus dudas sobre el lugar que realmente ocupa dentro de la familia Korhan, pese a los gestos de reconocimiento que había recibido recientemente.

Golpeado por las acusaciones contra los Korhan y por los últimos desencuentros con Ferit, el joven acaba aceptando la propuesta de su madre para actuar contra la familia. El que durante años fue el aliado más fiel de Ferit da así un giro radical a su historia y se convierte en una amenaza para quienes siempre consideró los suyos en Una nueva vida.

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