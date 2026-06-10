Seyran asume el control en la mansión Korhan con el respaldo de Halis y desata la furia de Ifakat

La situación de la empresa obliga a Seyran a dar un paso al frente y convocar a toda la familia en el salón para anunciar su intención de hablar con los inversores y pedir más tiempo para salvar el negocio. Su decisión sorprende a todos los presentes.

Ifakat se opone con firmeza y cuestiona su papel en la negociación, pero Seyran asegura contar con el respaldo de Halis. Ante la tensión creciente, la joven se impone y afirma que será ella quien lidere las conversaciones, marcando un cambio en el equilibrio de poder dentro de la familia Korhan en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas