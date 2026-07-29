Aysen, la joven que solo quería ser feliz con Abidin y terminó pagando con su vida

Aysen entró en la mansión Korhan gracias a Şefika, que durante años trabajó como cocinera para la familia y soñaba con ver a su hija prosperar entre ellos. Con el tiempo, la joven se ganó el cariño de todos, aunque su vida dio un giro cuando comenzó a enamorarse de Abidin.

La ilusión de formar una familia con él parecía hacerse realidad cuando aceptó casarse con el joven. Sin embargo, Aysen nunca llegó a ocupar el lugar que deseaba en su corazón. Abidin seguía enamorado de Suna y, poco después, el compromiso terminó rompiéndose.

La joven nunca consiguió pasar página. Durante su paso por Una nueva vida protagonizó varios desencuentros con Suna y siguió aferrándose a la esperanza de recuperar a Abidin.

Pero todo cambió cuando descubrió el secreto de Ferit y Suna. Convencida de que esa información podía cambiar su destino, decidió utilizarla para presionar a la pareja. Tras un enfrentamiento con Suna, acabó cayendo por las escaleras de la mansión Korhan, un accidente que fue el principio del final.

A cambio de callarse, chantajeó a Suna para que abandonara el país sin Abidin. Pero la gran señora la convirtió en una amenaza. Sabía demasiado y decidió silenciarla para siempre ordenando su asesinato. Su muerte destrozó a Şefika y sirvió para incriminar a Suna, que terminó siendo detenida por un crimen que no había cometido.

Con el tiempo, toda la verdad salió a la luz y Suna pudo demostrar su inocencia. Sin embargo, para Aysen ya era demasiado tarde. Al final, la joven terminó convirtiéndose en una de las víctimas más trágicas de la guerra que la gran señora libró contra los Korhan. Una despedida amarga para un personaje que, pese a sus errores, solo quería encontrar un lugar donde ser feliz.

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