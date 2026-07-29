Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡La echaremos de menos!

Aysen, la joven que solo quería ser feliz con Abidin y terminó pagando con su vida

Nunca consiguió el amor de Abidin, pero tampoco dejó de luchar por él. Su historia terminó de la forma más cruel, convirtiéndose en una víctima de la gran señora.

¡Hasta siempre, Aysen!

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Aysen entró en la mansión Korhan gracias a Şefika, que durante años trabajó como cocinera para la familia y soñaba con ver a su hija prosperar entre ellos. Con el tiempo, la joven se ganó el cariño de todos, aunque su vida dio un giro cuando comenzó a enamorarse de Abidin.

La ilusión de formar una familia con él parecía hacerse realidad cuando aceptó casarse con el joven. Sin embargo, Aysen nunca llegó a ocupar el lugar que deseaba en su corazón. Abidin seguía enamorado de Suna y, poco después, el compromiso terminó rompiéndose.

La joven nunca consiguió pasar página. Durante su paso por Una nueva vida protagonizó varios desencuentros con Suna y siguió aferrándose a la esperanza de recuperar a Abidin.

Pero todo cambió cuando descubrió el secreto de Ferit y Suna. Convencida de que esa información podía cambiar su destino, decidió utilizarla para presionar a la pareja. Tras un enfrentamiento con Suna, acabó cayendo por las escaleras de la mansión Korhan, un accidente que fue el principio del final.

A cambio de callarse, chantajeó a Suna para que abandonara el país sin Abidin. Pero la gran señora la convirtió en una amenaza. Sabía demasiado y decidió silenciarla para siempre ordenando su asesinato. Su muerte destrozó a Şefika y sirvió para incriminar a Suna, que terminó siendo detenida por un crimen que no había cometido.

Con el tiempo, toda la verdad salió a la luz y Suna pudo demostrar su inocencia. Sin embargo, para Aysen ya era demasiado tarde. Al final, la joven terminó convirtiéndose en una de las víctimas más trágicas de la guerra que la gran señora libró contra los Korhan. Una despedida amarga para un personaje que, pese a sus errores, solo quería encontrar un lugar donde ser feliz.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

¡Hasta siempre, Aysen!

Aysen, la joven que solo quería ser feliz con Abidin y terminó pagando con su vida

Padre no hay más que uno, la serie

¿Cuál es la conexión de Padre no hay más que uno, la serie con las películas?

"No dejaré que vuelvan a hacerte daño": Fikriye muere protegiendo a Alya

"No dejaré que vuelvan a hacerte daño": Fikriye muere protegiendo a Alya

“Si algún día caigo, quiero que seas tú quien me levante": la confesión más íntima de Cihan a Alya
En tierra lejana - 28 de julio

“Si algún día caigo, quiero que seas tú quien me levante": la confesión más íntima de Cihan a Alya

Alya, atrapada en una emboscada: Cihan lo deja todo para ir a rescatarla
En tierra lejana - 28 de julio

Alya, atrapada en una emboscada: Cihan lo deja todo para ir a rescatarla

Halis cede ante las amenazas de Cihan y confiesa el escondite del sirio que mató a Boran
En tierra lejana - 28 de julio

Halis cede ante las amenazas de Cihan y confiesa el escondite del sirio que mató a Boran

Después del intento de asesinato que ha sufrido en la cárcel, Cihan vuelve a enfrentarse a Halis. Esta vez no está dispuesto a marcharse sin respuestas y termina consiguiendo una pista que puede acercarlo al verdadero culpable de la muerte de Boran.

Un preso intenta apuñalar a Cihan en la cárcel y destapa un nombre que lo hace dudar de todos
En tierra lejana - 28 de julio

Un preso intenta apuñalar a Cihan en la cárcel y destapa un nombre que lo hace dudar de todos

Cihan consigue defenderse del hombre que intenta matarlo dentro de prisión. Sin embargo, lo que escucha justo antes de que el agresor muera hace que vuelva a dudar de todo lo que creía saber.

Kaya, destrozado al escuchar de boca de Zerrin que el bebé que espera es de Demir

Kaya, destrozado al escuchar de boca de Zerrin que el bebé que espera es de Demir

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a su peor momento en la casa de los De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a su peor momento en la casa de los De la Reina

Capítulo 613 de Sueños de libertad; 28 de julio: Begoña vuelve a soñar con Andrés

Capítulo 613 de Sueños de libertad; 28 de julio: Begoña vuelve a soñar con Andrés

Publicidad