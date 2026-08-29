Asya Lida Bedir, la actriz que da vida a la pequeña Hatice, conquista a los fans de Una nueva vida

El salto temporal que hemos vivido recientemente en Una nueva vida nos ha permitido conocer el futuro de los protagonistas de la serie. Un futuro en el que tanto Ferit y Seyran como Abidin y Suna han forjado sus respectivas familias.

Así es como ha llegado la pequeña Hatice a la ficción turca: la hija de Abidin y Suna. Un personaje que ha conquistado desde el principio a los fans, con un carisma único y una personalidad que ya nos ha hecho soñar con ver las futuras generaciones de los Korhan y los Şanli.

Pero, ¿quién se esconde detrás de esta adorable niña?

Asya Lida Bedir cumplió el pasado abril los 7 años y, a pesar de su corta edad, la actriz ya puede presumir de haber participado en una de las ficciones turcas más populares de las últimas décadas. Un trabajo que la ha puesto en el foco a escala mundial, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades en Turquía.

Así, Asya tuvo un pequeño papel en Mundos opuestos, poniéndose en la piel de la versión joven de la protagonista. De igual modo, este mismo año fue seleccionada para la recién estrenada producción Sevdiğim Sensin.

Con toda una carrera por delante que augura grandes éxitos, indudablemente su encarnación de Hatice formará siempre parte de sus recuerdos. Una experiencia que quiso celebrar en redes sociales, compartiendo los bonitos momentos vividos junto al resto de las estrellas de la serie.

La audiencia por fin ha podido conocer a Asya Lida Bedir y el cariño ha surgido en el acto, celebrando junto a Suna y Abidin la llegada de esta niña tan especial.

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