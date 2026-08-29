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Fernando Andina desvela los secretos del momento más trágico de Pablo en Sueños de libertad: “Se aferra a la vida”

El actor que da vida al asesor financiero en Sueños de libertad nos cuenta todo sobre los graves problemas de salud del Salazar.

Fernando Andina desvela los secretos del momento más trágico de Pablo en Sueños de libertad: “Se aferra a la vida”

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¡Menudo susto nos ha dado Pablo! Aunque el asesor financiero llevaba días quejándose de unos continuos dolores en el estómago, jamás se hubiera imaginado que terminaría debatiéndose entre la vida y la muerte.

Tras su ingreso en el hospital, el padre de los Salazar fue diagnosticado con un tumor que hizo saltar las alarmas en la familia, que se ha mostrado más unida que nunca ante esta trágica noticia.

El estado de salud de Pablo fue empeorando y, por si fuera poco, ¡entró en parada cardiorrespiratoria tras una reacción alérgica a la morfina! Afortunadamente, Miguel consiguió reanimarle y los médicos llegaron a tiempo para salvar su vida.

Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

Aunque su vida ya no corre peligro, el asesor financiero tendrá que someterse a una biopsia si quiere saber si el tumor es benigno o maligno.

No obstante, esta operación conlleva unos grandes riesgos que Pablo se niega a asumir. ¿Lograrán convencerle de lo contrario?

Hemos hablado con Fernando Andina, el actor que da vida al padre de familia de los Salazar, y nos ha confesado todos los secretos que se esconde tras este terrible episodio. ¡Descúbrelos todos!

“Se enfrenta a su propia muerte”

El actor madrileño confiesa que, aunque Pablo se ha enfrentado a su propia muerte, le ha permitido conocer su lado más vulnerable: “Es muy bonito ver a este tiarrón muerto de miedo, se aferra a la vida”.

Además, intérprete confirma que esta trágica experiencia le abrirá los ojos a su personaje, que comenzará a tomarse la cosas de otra manera. Aunque, eso sí, ¡siempre con el apoyo de Nieves!: “A raíz de esta enfermedad afronta la vida desde una mayor relatividad”, confiesa.

Haz clic para descubrir la entrevista al completo y descubre todo lo que nos depara Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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