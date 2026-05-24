“Te apoyaré hasta el final”: Orhan se vuelca con Gülgün y se aleja cada vez más de Betül

Orhan ha vuelto a visitar a Gülgün. En este nuevo encuentro, ella le ha confesado que está pensando en emprender un proyecto para darle un nuevo rumbo a su vida, aunque no ha podido ocultar sus temores ante esta nueva etapa. "Tengo miedo", ha admitido.

Lejos de mostrarse indiferente, Orhan se ha convertido en su mayor fan y la ha animado a dejar atrás las inseguridades. "Eras una chica muy inteligente cuando te conocí", le ha recordado, asegurándole que la apoyará hasta el final en cualquier decisión que tome.

Entre risas y recuerdos de juventud, Orhan ha terminado por confesar un secreto que se guardó durante todo su matrimonio. Le ha explicado a Gülgün que, en el pasado, muchas veces se quedaba callado no por aburrimiento, sino porque le imponía tanto su inteligencia que temía que ella lo ridiculizara con sus respuestas. Esta bonita declaración ha dejado claro que la admiración mutua sigue intacta y que la complicidad entre los dos está volviendo a florecer con la misma fuerza que al principio de su historia.

Sin embargo, en mitad de la conversación, el teléfono de Orhan ha sonado. Aunque él le ha dicho a Betül que se encontraba trabajando en la empresa, luego se ha justificado ante Gülgün asegurando que había tenido que mentirle porque siente que su pareja también le está ocultando muchas verdades últimamente.

Orhan ha insistido en que lo único importante en ese momento era que Gülgün fuera a por todas con sus sueños, diciéndole que todo lo que decida hacer le vendrá de maravilla para recuperar la sonrisa.

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