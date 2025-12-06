Afra Saraçoğlu cumple 28 años: la tierna foto de niña que derrite a fans de Una nueva vida

El pasado 2 de diciembre, Afra Saraçoğlu, la actriz turca que da vida a Seyran en la exitosa serie de Antena 3 Una nueva vida, celebró su 28 cumpleaños de una manera muy especial: compartiendo en Instagram una tierna foto de su infancia. La imagen, que muestra a una pequeña Afra con una sonrisa inocente y mirada curiosa, ha conquistado a sus seguidores, acumulando miles de “me gusta” y comentarios llenos de cariño en pocas horas.

La publicación no solo ha despertado nostalgia entre sus fans, sino que también ha reforzado el vínculo emocional que la actriz mantiene con su audiencia. Muchos seguidores destacaron lo adorable que se ve en la foto y cómo, incluso de niña, irradiaba la dulzura que hoy la caracteriza en pantalla. Entre los miles de comentarios, destaca la muestra de amor y cariño que le ha dedicado Diren Polatoğulları, quien interpreta a Kazim, su padre en la ficción.

Afra Saraçoğlu se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la ficción turca gracias a su papel como Seyran en Una nueva vida, una historia que mezcla tradición y modernidad y que ha enganchado a millones de espectadores en España. La serie, emitida por Antena 3, narra la vida de una joven que se enfrenta a un matrimonio concertado con Ferit Korhan, interpretado por Mert Ramazan Demir, y ha sido todo un fenómeno internacional.

Nacida en Edremit en 1997, Afra inició su carrera en el cine en 2017 y rápidamente se consolidó como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Su talento y carisma la han llevado a protagonizar proyectos que hoy se distribuyen en más de 100 países, convirtiéndola en una estrella global. Además, su química en pantalla con Mert Ramazan Demir ha dado lugar a una de las parejas más comentadas en redes sociales.

Con esta publicación, Afra no solo celebra un nuevo año de vida, sino que también confirma su cercanía con los fans, que han convertido su cumpleaños en tendencia en Instagram. Sin duda, la actriz sigue demostrando que, tanto dentro como fuera de la pantalla, sabe cómo emocionar y conectar con su público.