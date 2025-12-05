Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”

Tras muchos días dándoles vueltas, Gema ha decidido contarle la verdad a Joaquín. Le daba mucho miedo su reacción. Por fin su sueño de quedarse embrazada se ha hecho realidad, pero eso podría suponer un problema para su salud.

“Estoy embarazada”, le dice Gema a un Joaquín que está totalmente en shock. “No puede ser”, le dice el joven Merino. Sabe que su mujer no puede dar a luz, debido a la cardiopatía que padece, y se alarma al pensar que podría perderla para siempre.

Gema insiste en que a lo mejor hay alguna esperanza de que es niño nazca, pero Joaquín, con mucha pena, tiene muchas dudas.

“¿Si sale mal, ¿qué hago yo sin ti?”, le dice Joaquín mientras Gema no puede evitar que se le caigan las lágrimas. ¿Qué decisión tomarán?, ¿seguirán adelante con el embarazo?