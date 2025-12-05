Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 452

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”

La joven le cuenta a su marido que van a tener un hijo.

Tras muchos días dándoles vueltas, Gema ha decidido contarle la verdad a Joaquín. Le daba mucho miedo su reacción. Por fin su sueño de quedarse embrazada se ha hecho realidad, pero eso podría suponer un problema para su salud.

“Estoy embarazada”, le dice Gema a un Joaquín que está totalmente en shock. “No puede ser”, le dice el joven Merino. Sabe que su mujer no puede dar a luz, debido a la cardiopatía que padece, y se alarma al pensar que podría perderla para siempre.

Gema insiste en que a lo mejor hay alguna esperanza de que es niño nazca, pero Joaquín, con mucha pena, tiene muchas dudas.

“¿Si sale mal, ¿qué hago yo sin ti?”, le dice Joaquín mientras Gema no puede evitar que se le caigan las lágrimas. ¿Qué decisión tomarán?, ¿seguirán adelante con el embarazo?

La actriz da vida a una de las criadas de la familia Valdés Lazariego y asegura que su personaje adora profundamente a doña Inés.

La joven se cita con el exconvicto, y éste le enseña la prueba definitiva que culpa a su padre.

