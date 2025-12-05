Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”

El abogado quiere saber quién es Enrique Villa y llama a la residencia en la que vive su madre en Tenerife para saber quién es ese misterioso hombre. ¡Ningún trabajador lo vio, pero él empieza a sospechar que quizás sea Andrés!

Gabriel, entonces, no duda en acusar a su primo. Cree que fue él quien fue a visitar a su madre en Tenerife y quién le ha pagado el billete a Toledo para que visitara a la familia.

Andrés lo niega en rotundo. Primero lo acusó de estar en París y ahora en Tenerife. “¿Qué interés puedo tener yo para que tu madre haya vuelto a tu vida?”, le dice Andrés con ironía sin decirle la verdad ya que él, efectivamente, está detrás de la visita de Delia a Toledo.

Gabriel, lleno de rabia, que su primo le está tomando el pelo. Está convencido de que Andrés está celoso porque él se haya casado con Begoña y que lo hace por venganza.