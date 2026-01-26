Antena3
Capítulo 72

La hija de Frikiye llega a la empresa y chantajea a Ifakat con hundirla para siempre

Tras la muerte de su hermana Frikiye, Ifakat pensaba que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero Serpil ha aparecido en su despacho con un vídeo y una amenaza que puede hundirla.

Serpil

Ifakat acababa de instalarse en su nuevo despacho después de estrenar el cargo que le ha dado Halis cuando han llamado a la puerta. Ella, nerviosa tras unos mensajes inquietantes en el móvil, ha exigido que echaran a la joven que la buscaba. No entendía quién podía atreverse a aparecer allí después de todo lo ocurrido, y ha pedido que la dejaran sola.

Sin embargo, la puerta se ha abierto y la sorpresa la ha descolocado. “Hola, tía”, le ha dicho Serpil, la hija de Frikiye. La mujer se ha quedado en shock y ella no ha tardado en sacarle los dientes: le ha dicho que su madre no era “incompetente” y que llevaba años grabándolo todo como un seguro de vida.

Ifakat ha intentado imponerse con amenazas, recordándole quién es y lo que puede hacerle. Pero su sobrina se ha reído en su cara. Le ha enseñado un vídeo y le ha advertido que tiene muchos más sobre todo lo que ha hecho. “¿Qué fue lo que hiciste para matar a tu amada suegra?”, le ha preguntado, burlándose.

Serpil no ha aparecido para pedir permiso, sino para cobrar. Le ha dejado claro que no piensa esconderse y que su precio es entrar a vivir en la mansión Korhan por la puerta grande. “Ahora saldremos de aquí e iremos a esa casa tan bonita en la que vives”, le ha explicado.

Ifakat se ha quedado contra las cuerdas. Acaba de conseguir poder en la empresa, pero su sobrina tiene las pruebas capaces de destruirla y expulsarla de los Korhan para siempre.

