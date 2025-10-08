Antena 3 LogoAntena3
"Es un regalo": Naz da el paso y sorprende a Evren con un beso en su cumpleaños

En una fiesta de cumpleaños sorpresa, la chef no solo ha demostrado lo mucho que le importa el cirujano, sino que se ha atrevido a darle un beso.

Naz besa a Evren

Mientras Evren seguía sumido en sus dudas sobre Bahar, Cem le ha dado el consejo que necesitaba oír, usando sus propias palabras en su contra: “Si te aferras al pasado, te pierdes el futuro”. Justo en ese momento, como una señal del destino, Naz ha aparecido para demostrarle que el futuro puede ser muy tentador.

A pesar de que Evren no celebra su cumpleaños, Naz le ha preparado una tarta sorpresa en su restaurante. Pero el verdadero regalo estaba por llegar. Naz se ha acercado a él y, le ha dado un beso. “Sí, te he besado. Es un regalo”, le ha dicho.

El beso ha dejado a Evren sin palabras. Por eso, Naz le ha explicado que no tiene que sentir ninguna presión, que no tienen que ir a la misma velocidad, pero que la puerta está abierta. ¿Hará Naz que Evren olvide a Bahar? Todo puede pasar en Renacer.

