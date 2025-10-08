Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 7 octubre

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

Naz ha preparado la sorpresa de cumpleaños perfecta para Evren. A pesar de que la chef le hace sentir muy bien, él todavía no ha superado a Bahar.

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

Publicidad

A pesar de que a Evren no le gusta celebrar su cumpleaños, Naz ha descubierto el día y ha decidido sorprenderlo. Lo ha llevado a su restaurante y, con la ayuda de Cem, lo ha recibido con una tarta y cantándole el cumpleaños feliz, llamándolo con cariño "don cirujano perfecto". Evren se ha dejado llevar por el momento.

La conexión entre ellos es más que evidente. En una conversación con Cem, Evren ha llegado a admitir lo que Naz significa para él en estos momentos. Después de que Cem le dijera que la chef es perfecta para él, el cirujano ha hablado con el corazón: “Es verdad, lo es. Su energía me hace mucho bien”.

Pero justo después, Evren ha dejado caer la bomba: “Pero... Nadie es como Bahar. Nadie”. Aunque Naz sea la mujer perfecta en el momento perfecto, Bahar sigue en su corazón.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda
Renacer 7 de octubre

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación
Renacer 7 de octubre

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza
Renacer 6 de octubre

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

Después de meses lejos, pisa la azotea del hospital donde tantas veces compartieron confidencias y risas. Bahar, al verlo desde la ventana, se queda paralizada.

Begoña
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel celoso, mantendrá una importante conversación con Begoña

El abogado cree que se está alejando de él para acercarse a Andrés, ¿se imaginará que ella está embarazada de él?

Begoña y Andrés

Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

Andrés y Digna

Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

Ráúl

Claudia le confiesa a Raúl el suelo de vitalicio que ha heredado... ¡Y él se enfada con ella por ocultárselo!

Publicidad