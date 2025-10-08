Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

A pesar de que a Evren no le gusta celebrar su cumpleaños, Naz ha descubierto el día y ha decidido sorprenderlo. Lo ha llevado a su restaurante y, con la ayuda de Cem, lo ha recibido con una tarta y cantándole el cumpleaños feliz, llamándolo con cariño "don cirujano perfecto". Evren se ha dejado llevar por el momento.

La conexión entre ellos es más que evidente. En una conversación con Cem, Evren ha llegado a admitir lo que Naz significa para él en estos momentos. Después de que Cem le dijera que la chef es perfecta para él, el cirujano ha hablado con el corazón: “Es verdad, lo es. Su energía me hace mucho bien”.

Pero justo después, Evren ha dejado caer la bomba: “Pero... Nadie es como Bahar. Nadie”. Aunque Naz sea la mujer perfecta en el momento perfecto, Bahar sigue en su corazón.