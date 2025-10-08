¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación

El pánico se ha desatado en el hospital. El ascensor se ha averiado con Bahar y un paciente de alto riesgo, el señor Faruk, dentro. Mientras fuera todos estaban muy nerviosos, Bahar se ha enfrentado a una situación a vida o muerte: el paciente se ha desmayado y ha entrado en parada.

Sin apenas medios, Bahar ha conseguido estabilizarlo, salvándole la vida en el último segundo. Cuando las puertas del ascensor por fin se han abierto, todos han respirado aliviados y la han aplaudido.

Evren ha sido el primero en acercarse a ella. Tras felicitarla, le ha impedido seguir con el paciente al quirófano, diciendo que debía descansar: “Ya lo has terminado, Bahar”.

Rota por dentro, Bahar se ha desahogado con Cagla, explicándole el significado de esas palabras. No se refería a la intervención médica, se refería a ellos, a su historia. Evren le ha recordado que, para él, su relación está acabada, dejando claro que ni siquiera en su momento así, Evren está dispuesto a darle una tregua a su corazón.