Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

Las sospechas de Umay la han llevado a seguir a su hermana Parla hasta un parque, y allí los ha pillado: ¡su hermana estaba con Cem! Mientras la hija de Bahar los miraba desde lejos, con el corazón roto, Cem le pedía a Parla que no contara nada. “No quiero que Umay lo sepa”, ha insistido él, explicando que no quiere volver a enfrentarse a Timur.

Para Umay, verlos juntos ha sido una puñalada por la espalda. La traición de su hermana y del joven al que ha amado ha sido tan grande que ha huido de allí llorando. En ese momento, en su mente, han vuelto todos los recuerdos de lo que sufrió por su amor con Cem: los gritos de su padre, las advertencias de su familia y lo dura que fue con su madre.

La traición de Parla y Cem no solo le ha roto el corazón, ha cambiado algo dentro de ella. ¿Qué pasará ahora? ¿Será capaz Parla de callarse que Cem está en Estambul o acabará sincerándose con su hermana?