Su fracaso más doloroso

El pasado vuelve para castigar a Ferit: no ha podido salvar a su padre como lo salvó a él

Años atrás, Orhan fue el héroe que lo protegió cuando todo se derrumbaba. Ahora que le ha tocado a él ser el salvador, Ferit ha fracasado.

Desirée Castillo
Publicado:

Un flashback nos ha mostrado a un Ferit adolescente, aterrorizado en un cuartel de la policía tras estrellar un coche sin tener carné de conducir. “Papá, tengo mucho miedo, por favor, ayúdame”, suplicaba llorando.

En ese momento, Orhan fue el padre que Ferit siempre necesitó. Lo calmó, le aseguró que nadie había resultado herido y, lo más importante, le hizo una promesa: “No me iré. Estoy aquí, hijo. No tengas miedo. Te salvaré. Te lo prometo. Estoy contigo, pase lo que pase”. Orhan cumplió su palabra y lo sacó de allí.

Ese recuerdo ha vuelto al presente con la situación de Orhan y Kazim. Ahora entendemos la desesperación de Ferit al ver a su padre acorralado y a punto de huir. Cuando le prometió a un Orhan roto "te salvaré, no tengas miedo", no solo intentaba ayudarlo, estaba intentando devolverle todo lo que hizo por él.

Pero no ha podido. La aparición de Seyran con la policía se lo ha impedido. Para Ferit, esto es más que la detención de su padre; es su fracaso. No ha podido ser el salvador que Orhan fue para él, y esa culpa lo ha dejado completamente roto.

Seyran y Ferit

Seyran consuma su venganza y entrega a Orhan a la policía delante de Ferit

