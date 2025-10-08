Renacer 7 de octubre
La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda
Los dos cirujanos se han enfrentado por el procedimiento a seguir, y Timur ha apartado a Evren para tomar el control, dándole una lección que el joven doctor no olvidará.
La operación de Faruk ha comenzado con Evren al mando. Sin embargo, la situación se ha complicado al instante: el paciente ha entrado en shock séptico. Evren, siguiendo el protocolo, ha decidido realizar una colostomía. Ha sido entonces cuando Timur ha intervenido, seguro de que había una alternativa mejor.
"Podemos evitar la colostomía", ha asegurado Timur, proponiendo usar una compresa caliente para intentar salvar el intestino. Evren se ha negado, diciendo que no había tiempo que perder.
Pero Timur no se ha dejado intimidar y le ha dado una bofetada a su ego: “Siéntate cinco minutos. Dadle una silla al doctor Evren. Que descanse”. Acorralado, Evren no ha tenido más remedio que ceder.
En cuestión de minutos, Timur, gracias a su experiencia, lo ha hecho. Su método ha funcionado, ha salvado al paciente y, de paso, le ha dado una inolvidable lección de humildad al prestigioso cirujano.
