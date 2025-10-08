Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 7 de octubre

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

Los dos cirujanos se han enfrentado por el procedimiento a seguir, y Timur ha apartado a Evren para tomar el control, dándole una lección que el joven doctor no olvidará.

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

Publicidad

La operación de Faruk ha comenzado con Evren al mando. Sin embargo, la situación se ha complicado al instante: el paciente ha entrado en shock séptico. Evren, siguiendo el protocolo, ha decidido realizar una colostomía. Ha sido entonces cuando Timur ha intervenido, seguro de que había una alternativa mejor.

"Podemos evitar la colostomía", ha asegurado Timur, proponiendo usar una compresa caliente para intentar salvar el intestino. Evren se ha negado, diciendo que no había tiempo que perder.

Pero Timur no se ha dejado intimidar y le ha dado una bofetada a su ego: “Siéntate cinco minutos. Dadle una silla al doctor Evren. Que descanse”. Acorralado, Evren no ha tenido más remedio que ceder.

En cuestión de minutos, Timur, gracias a su experiencia, lo ha hecho. Su método ha funcionado, ha salvado al paciente y, de paso, le ha dado una inolvidable lección de humildad al prestigioso cirujano.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación
Renacer 7 de octubre

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza
Renacer 6 de octubre

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

Begoña
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel celoso, mantendrá una importante conversación con Begoña

El abogado cree que se está alejando de él para acercarse a Andrés, ¿se imaginará que ella está embarazada de él?

Begoña y Andrés
Resumen

Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

Digna les ha desvelado cómo murió el mayor de los De la Reina, y sobre todo, quién lo dejó morir.

Andrés y Digna

Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

Ráúl

Claudia le confiesa a Raúl el suelo de vitalicio que ha heredado... ¡Y él se enfada con ella por ocultárselo!

Emma

La actriz Emma Govantes pide una gran suma de dinero para hacer la campaña y... ¡Tasio acepta apurado!

Publicidad