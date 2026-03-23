Abidin paraliza la mansión al revelar que es un Korhan: “Me hicisteis vuestro esclavo en mi propia casa”

Abidin se ha presentado en la mansión y se ha sentado, sin ningún miedo, en la silla del mismísimo Halis. Ante la mirada atónita de todos, ha gritado que él no es un cualquiera, sino que es un Korhan de pura sangre. Ha sido un golpe en la mesa que ha paralizado por completo el comedor, dejando a todos los presentes con la boca abierta mientras reclamaba el lugar que siempre le habían negado en esa casa.

La confesión ha dejado a Ferit completamente descolocado y fuera de sí cuando ha revelado que sus padres fueron asesinados por orden de Halis. Ha contado que él es, en realidad, el primo de Ferit y que lo han tenido engañado durante toda su vida. "Me hicisteis vuestro esclavo en mi propia casa", ha dicho con mucha rabia.

La traición ha sido tan fuerte que Ferit se ha negado a creerlo en un primer momento, llamándole mentiroso mientras intentaba mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. La tensión ha subido aún más cuando Abidin ha señalado directamente a la tía Hattuc como cómplice de este secreto tan oscuro. La ha acusado de haberlo dejado en la puerta de un orfanato por orden de Halis.

Con los nervios a flor de piel, Ferit ha intentado llevarse a Abidin para hablar a solas, pero los tiempos de obediencia se han terminado para siempre. "Primo, ahora soy yo el que manda aquí", le ha respondido, exigiendo que sea Ferit quien se postre ante él si quiere recibir algún tipo de explicación.

Abidin se ha marchado con la cabeza muy alta, dejando claro que esto solo ha sido el principio de su venganza contra los Korhan. Ha advertido que la era de los secretos se ha acabado y que el apellido ya no pertenece solo a los de siempre.