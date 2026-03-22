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Capítulo 78

Abidin descubre que sus padres no murieron por accidente: los Korhan los asesinaron

Destrozado, Abidin le ha confesado a Suna que toda su vida ha sido una mentira y ha señalado directamente a la familia a la que sirvió durante años.

Abidin

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Abidin ha estallado por fin. Roto por dentro, ha llegado y le ha contado a Suna la verdad que acaba de descubrir: sus padres no lo abandonaron ni murieron por accidente; los mataron.

Llorando, ha confesado que lo que más le duele no es solo la muerte de sus padres, sino haber vivido agradecido a la misma familia que destruyó la suya. Durante años sirvió con lealtad a los Korhan sin saber que, en realidad, eran los responsables de su desgracia.

Tal y como ha dicho, su padre era el hijo secreto del padre de Halis Korhan y, cuando reclamó lo que le correspondía, lo hicieron desaparecer. El supuesto accidente de tráfico fue en realidad un crimen premeditado: los frenos del coche estaban manipulados.

Abidin también ha descubierto qué pasó con él cuando era un bebé. Su abuela lo entregó a Halis para que lo protegiera por ser de su misma sangre, pero Halis prefirió quitárselo de encima y mandarlo a un orfanato. El hombre al que sirvió durante años sabía perfectamente quién era y aun así lo dejó crecer solo y sin familia.

En medio del dolor, ha habido un detalle que ha terminado de romperlo: su nombre. Siempre creyó que se lo habían puesto en el orfanato, pero no fue así. Su madre eligió ese nombre antes de morir, y saberlo ha sido lo único que le ha dado un poco de consuelo en mitad del golpe.

La pieza que ha terminado de encajar toda la historia ha sido la pulsera que llevaba cuando era un bebé. Gracias a ella ha sabido que Shevki, el hombre que lo estaba chantajeando, es en realidad su tío.

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