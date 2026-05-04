Capítulo 552
Pablo sorprende a Nieves con una romántica cena de reconciliación… ¡que casi termina con un beso!
El matrimonio Salazar ha tratado de limar asperezas con su mujer después de que Pablo pidiera ayuda a Mabel para impresionarla.
¿Están Pablo y Nieves más cerca de reconciliarse? Después de que el director financiero volviera a casa a petición de Miguel, está luchando por recuperar el amor de su mujer, que todavía no perdona su infidelidad con Marisol.
Pablo ha aprovechado que pasarían la noche a solas para sacar a flote sus técnicas culinarias y sorprender a la enfermera con una íntima cena, ¡y su plato favorito!
Nieves ha recibido esta sorpresa con ilusión, ya que en el fondo sigue enamorada de su marido, aunque la merluza verde que Pablo había preparado le ha dejado sin palabras: “¡Esto está crudo!” ha terminado admitiendo entre risas el padre de familia.
Este cómico momento ha relajado la tensión en el comedor y les ha permitido abrirse en canal: “Estar lejos de vosotros me estaba matando”, ha confesado Pablo mientras que Nieves ha admitido que le ha echado de menos.
Ente confesión y confesión, el matrimonio ha ido acercándose más… ¡y han estado a punto de besarse! Sin embargo, Nieves ha terminado por romper este romántico momento que no ha acabado con final feliz.
