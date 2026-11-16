“No me quiero alejar de Tasio”: Paula rechaza el puesto de trabajo que le ofrece Marta lejos de Toledo

Marta ha acudido al trabajo de Paula para ofrecerle un nuevo puesto de trabajo con más responsabilidad. ¡Sería encargada!

Según le ha explicado la de La Reina, sería en Granada, una ciudad repleta de nuevas oportunidades y donde nadie la señalaría por estar con un hombre casado.

Pero Paula, que ha visto las intenciones ocultas detrás del puesto, lo ha rechazado educadamente, aún a riesgo de que eso le costase su actual trabajo.

La joven, que ha asegurado que no está dispuesta a alejarse de Tasio, es consciente de las dificultades de su relación: “Tiene un futuro distinto, pero nos queremos”.

Marta sabe que Damián nunca aceptará esa relación. Pero cansada de las últimas tensiones en la familia, ha dicho que intentará hacer que el patriarca acepte las disculpas de su hijo menor. ¿Conseguirá sembrar la paz entre los De la Reina?